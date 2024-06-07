شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 600 مليار جنيه حجم الانفاق على الحماية الاجتماعية خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتكامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نجح فى دعم صلابة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية فضلاً عن توفير وفورات مالية للإنفاق الاجتماعى وحزم الحماية، موضحاً أنه تم انفاق أكثر من 600 مليار جنيه على الحماية الاجتماعية منذ 2020 وحتى الآن، أى خلال 4 سنوات وآخرها 180 مليار جنيه فى شهر مارس الماضى.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن مصر انتهجت مسارين رئيسيين خلال السنوات الماضية يتمثلان فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية المتكاملة، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية عززت قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية التى يمر بها العالم، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تستهدف انفاق 1.5 تريليون جنيه على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار استراتيجية بناء الانسان المصرى وتم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ 393 مليار جنيه والبحث العلمى بنحو 140 مليار جنيه.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية محل إشادات دولية من صندوق النقد الدولى واتحاد المصارف العربية، لافتا إلى أن اتحاد المصارف العربية، أكد خلال مؤتمره الذى يعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ أن مصر تلقت نحو 50 مليار دولار استثمارات وتدفقات دولارية خلال 3 أشهر بفضل إجراءات 6 مارس الماضى والتى عملت على توحيد سعر الصرف وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.