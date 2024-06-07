شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب القاهرة يقود حملات ضبط سارقى التيار بـ"كمباوندات" الشيخ زايد وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لجنة عليا من قيادات الشركة برئاسته لشن حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي بعدد من التجمعات السكنية "كمبوندات" بالشيخ زايد و6 أكتوبر فى إطار خطة الشركة لخفض نسبة الفقد التى تخطت ال60% ببعض الأحياء.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه منذ صدور قرار المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعيين المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة منذ يومين تشهد الشركة حالة من الطوارئ و حركة تنقلات بين القيادات وذلك بهدف سرعة السيطرة على زيادة الخسائر المالية التى تتعرض لها نتيجة ارتفاع معدل السرقات ، كاشفا أن الهدف من البدء بالشيخ زايد و 6 أكتوبر هو أن التجمعات السكنية "كمباوندات" بها عدد كبير من سرقات التيار التى لم يحرر محاضر ضدها.

وأوضح المصدر، أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وضع خطة بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء لعمل حملات موسعة بجميع قطاعات الشركة و مراجعة محاضر سرقات التيار وموقف التحصيل علاوة على مراجعة نظام الممارسة الذى شهد خلال الفترة الماضية تلاعب فى قيمتها تسبب فى خسائر مالية كبيرة.