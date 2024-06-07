وزير الاتصالات يلتقى شركات كورية لجذب الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا فى العاصمة الكورية سيول، مع لى سانج مين وزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا، بحضور خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجمهورية كوريا فى مجال الحكومة الرقمية.



وزير الاتصالات المصري مع وزير الداخلية الكوري

يأتى ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى تستضيفه مدينة سيول بجمهورية كوريا، وتنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وأفريقيا من خلال الابتكار الرقمى" بالتزامن مع فعاليات قمة "كوريا- أفريقيا 2024" التى تنعقد بمشاركة وزراء ومسئولين من القطاعين الحكومى والخاص من جمهورية كوريا ودول أفريقيا.



لقاء وزير الاتصالات والسفير المصري بكوريا مع وزير الداخلية الكوري

وخلال اللقاء؛ أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف تحقيق التحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية.



وزير الاتصالات عمرو طلعت ورئيس إحدى الشركات الكورية

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة وزارة الداخلية والسلامة والتي تشمل عدة مجالات رئيسية لتعزيز الحوكمة والسلامة العامة ومن ضمنها الابتكار الحكومى الرقمي، وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومى؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون فى دعم سياسات التحول الرقمى، ومشاركة الخبرات الكورية الواسعة فى مجال الحكومة الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية.

كما وجه عمرو طلعت، الدعوة لوزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا لزيارة مصر لاستكمال مباحثات التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب الكورى؛ لى يونج سيوك نائب وزير الداخلية والسلامة للحكومة الرقمية بجمهورية كوريا، وعددا من قيادات الوزارة.



وزير الاتصالات يتوسط مسئولي شركة كورية

كذلك التقى عمرو طلعت بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا، مع مجموعة من الشباب المصرى الملتحقين ببرامج الدراسات العليا فى جامعات بجمهورية كوريا للدراسة فى عدد من التخصصات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعى والروبوتات والحوسبة الكمية وذلك بمقر السفارة المصرية بجهورية كوريا.



وزير الاتصالات ومجموعة من الشباب المصري في كوريا

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أويسيوك كيم الرئيس التنفيذى لشركة أوتوكريبت Autocrypt المتخصصة فى أمن الحاسب الآلى والشبكات؛ سبل التعاون وفرص الاستثمار فى مجال أنظمة الأمن السيبرانى للسيارات. وذلك بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا.



وزير الاتصالات يلتقي مجموعة من الشباب المصري في كوريا الجنوبية

ناقش اللقاء خطط الشركة وبحث إمكانية التوسع فى حجم أعمالها ليشمل منطقة الشرق الأوسط؛ كما تم تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يحظى به من كفاءات بشرية فى مجالات البحوث والتطوير والتى يمكن أن تستفيد الشركة من خبراتها؛ حيث تم مناقشة فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير بمصر لخدمة منطقة الشرق الاوسط بالتعاون مع شركاء محليين.



وزير الاتصالات يجتمع مع شركة كورية

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور جان وو ها رئيس قسم الابتكار فى الذكاء الاصطناعى بشركة "نافر كلاود" Naver Cloud المتخصصة فى مجال الانترنت والتكنولوجيا، بحضور السيد سفير مصر لدى جمهورية كوريا، تم خلاله استعراض الحلول الرقمية المقدمة من الشركة وأنشطتها فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية.

كذلك تم مناقشة الدعم المقدم للشركات لتحفيزها على الاستثمار فى مصر فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وفى ختام زيارته للعاصمة الكورية سيول؛ اجتمع عمرو طلعت مع جونكاب كيم الرئيس والرئيس التنفيذى لشبكة الابتكار الرقمى العالمية (GDIN) بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا؛ حيث تم مناقشة فرص التعاون فى مجال دعم الابتكار الرقمى والشركات الناشئة.



وزير الاتصالات يجتمع إحدى الشركات الكورية لبحث الاستثمار في مصر في الذكاء الاصطناعي

شهد اللقاء استعراض أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة الداعمة للابداع التكنولوجى وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم بحث فرص التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية وشبكة الابتكار الرقمى العالمية (GDIN).



وزير الاتصالات يجتمع إحدى الشركات الكورية لبحث الاستثمار في مصر

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة لجمهورية كوريا للمشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعقد لقاءات مع مسئولين حكوميين وشركات ومؤسسات كورية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وجمهورية كوريا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات