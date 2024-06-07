توقيع بروتوكول تعاون بـ 5 ملايين جنيه لرفع مستوى الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات الرقمية ودعم رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة مايكرو إي سي ستي لتكنولوجيات المعلومات والتطوير البرمجي بروتوكول تعاون جديد مع شركة إم إف للتسويق الإلكتروني وإقامة الفاعليات الذكية والخدمات التسويقية المبتكرة، وايضا التعاون مع شركة إن إف سي الرائدة في مجال التكنولوجيا اللاتلامسة و(الكنتاكت ليس) والحلول التكنولوجية المتقدمة، بهدف تبادل واستخدام الخدمات المقدمة من تلك الشركات.



توقيع بروتوكول تعاون بـ 5 ملايين جنيه لرفع مستوى الابتكار الرقمي

ويأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتعهيد الإلكتروني، وفي سياق سعي الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة.

يهدف بروتوكول التعاون الموقع بين شركة مايكرو إي سي ستي، وشركة إم إف، وشركة إن إف سي، إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم خدمات التحول الرقمي المتكاملة بتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين البنية التحتية الرقمية للشركات.

التحول المؤسسي الرقمي بتقديم خدمات التحول الرقمي للمؤسسات لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت التسويق باستخدام تقنيات التسويق الإلكتروني المتقدمة لزيادة فعالية الحملات التسويقية وتحسين تجربة المستخدم.

التكنولوجيا اللاتلامسية بتطبيق تكنولوجيا NFC لتسهيل عمليات الدفع والتفاعل مع العملاء بطرق آمنة ومريحة.

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالفعاليات الذكية بتنظيم وإقامة الفعاليات الذكية التي تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا لخلق تجربة فريدة من نوعها.

دعم الشركات الناشئة بتوفير البيئة الداعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة.

رفع مستوى التعاون الاستراتيجي بتبادل الخبرات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الثلاث لتحقيق أهداف مشتركة تخدم رؤية التحول الرقمي.

التكامل بين الخدمات بتحقيق التكامل بين الخدمات المقدمة من الشركات لتحسين الكفاءة والفعالية.

دعم رؤية مصر 2030 بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية من خلال تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجيا في مختلف القطاعات.

تعزيز البنية التحتية الرقمية بالمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تتجلى أهمية هذا البروتوكول في أنه يجمع بين الخبرات المتنوعة للشركات الثلاث لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على السوق المصري وتدعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد.

وعقب توقيع البروتوكول، صرح المهندس كيرلس صبري، الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو إي سي ستي، بأن هذا التعاون يعكس التزام الشركاء بدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الرقمية في مصر. وأضاف أن التعاون مع شركة إم إف وشركة إن إف سي سيوفر حلولاً تكنولوجية ومالية مبتكرة ومريحة، مما يسهم في تحقيق التطوير المؤسسي الرقمي.





وأضاف صبري أن هذا التعاون ليس مجرد اتفاقية وحسب، بل هو رؤية مشتركة لتحسين الجودة الرقمية . وأكد على أهمية توفير حلول تكنولوجية ومالية مبتكرة ومريحة، وهو ما يتطلب تعاونًا استراتيجيًا قويًا مع أطراف التعاون مثل شركة إم إف، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التسويق الإلكتروني والتكنولوجيا وإقامة الفعاليات الذكية. وشركة اان إف سي الرائدة في مجال التكنولوجيا اللاتلامسة وكنتاكت ليس ، وأعرب عن فخره بهذا التعاون وايضاً بتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الشركات، الذي يأتي في إطار رؤية الشركة الشاملة لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مصر.

كما أوضح المهندس كيرلس صبري أن هذا البروتوكول سيتيح لشركة مايكرو إي سي ستي تعزيز قدراتها في تقديم حلول التحول الرقمي، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية والخارجية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي توفرها. كما أن التعاون مع شركة إم إف سي تسهم في تحقيق التكامل بين الحلول التكنولوجية المتقدمة والخدمات التسويقية المبتكرة، مما سيعزز من تجربة العملاء ويزيد من رضاهم.

من جهة اخرى، أكدت دكتورة مارينا فخري رئيس مجلس إدارة شركة إم إف للتسويق الإلكتروني والفاعليات الذكية ، على أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى أن الخبرات المشتركة بين الشركتين ستساهم في تقديم خدمات متكاملة ومتطورة للسوق المصري. وأعرب عن ثقته بأن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل التسويق الإلكتروني وإقامة الفعاليات الذكية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة .

وأشارت إلى أن البروتوكول يعكس التزام الشركتين بدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما أشار إلى أن الشركتين ستعملان بشكل متواصل على تطوير الحلول التكنولوجية والمالية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتعزز من تنافسية الشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.





كما قال عقب توقيع البروتوكول المهندس احمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة ان إف سي نحن في شركة إن إف سي فخورون بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة مايكرو إي سي ستي. لا هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في السوق المصري.

من خلال دمج خبراتنا في تكنولوجيا اللاتلامسية مع حلول مايكرو إي سي ستي البرمجية المتقدمة، سنعمل على تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل عمليات الدفع بشكل آمن وفعال، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة من هذا التعاون، ودعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. موجها الشكر لشركة مايكرو إي سي ستي على ثقتهم بنا، ونتطلع للعمل معًا لتحقيق نجاحات مشتركة.

واختتم ، بتأكيدهما على أن هذه الشراكة ستساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأعلى معايير الكفاءة، مما سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين ودعم النمو الاقتصادي والتكنولوجي في مصر.

في ختام توقيع البروتوكول، عبر جميع الأطراف عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه هو مجرد البداية لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على كافة الجوانب .