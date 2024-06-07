شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 4.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4.8%، أعقبه قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 3.2%، 3.1%، على التوالي، يليهما قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، 2.7%، على التوالي، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، ونزل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 2.1%.

وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 26428.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5759.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8360.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 32307.76 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 6626.40 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 30.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 371.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%.