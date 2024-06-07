شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن يشهد الطلب على الدواجن تراجعًا خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم في انخفاض سعر الدواجن.



وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة، إن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 6 جنيهات في المزارع من مستويات 94 إلى 88 جنيها حالياً مما يشير إلى هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل



سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 87 إلى 88 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 115 إلى 116 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلى 26 جنيها

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها.



