شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.5%، والعرب على 4.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 348.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 136.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 5.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 26428.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5759.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8360.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 32307.76 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 6626.40 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 30.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.783 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 371.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%.