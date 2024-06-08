شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو قير للأسمدة": توريد 692 ألف طن أسمدة لوزارة الزراعة خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توريدها الكميات المطلوبة المقررة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وحصولها على شهادات تفيد التزام الشركة بتوريد تلك الحصص، وبما يسمح لها بتصدير الكميات المتفق عليها إعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4870 لسنة 2023.

يأتي ذلك في تقرير لشركة أبو قير للأسمدة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2024، والذي تضمن ملاحظة للجهاز بمخالفة الشركة بقرار تسليم 55% من الإنتاج الفعلي لوزارة الزراعة، وتوريد كمية 692 ألف طن خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

وبررت شركة أبو قير للأسمدة، تحقيق شركتي الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وأبو طرطور لحامض الفوسفوريك لخسائر؛ لأنهما في مرحلة التكوين، وهو أمر طبيعي في كافة الشركات المماثلة، ولحين البدء في التشغيل.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحقيق شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة خسائر مرحلة بنحو 17.1 مليون جنيه، وشركة أبو طرطور خسائر بنحو 761 ألف دولار بخلاف نحو 1.839 مليون دولار قيمة مصروفات وأعباء تمويل مؤجلة ضمن الأرصدة المدينة الأخرى بقوائمها المالية، حتى 31 ديسمبر عام 2023.

قالت شركة أبو قير للأسمدة، إنها قامت بإسناد عملية قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لأصولها المالية لمكتب متخصص معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تأثير القوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2024 بما انتهت إليه هذه الدراسة، مضيفة أن قياس خسائر ائتمانية متوقعة للنقدية والودائع بالعملة الأجنبية، يرجع إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 4575 لسنة 2023 بشأن إعفاء الأرصدة بالعملة المحلية والمتمثلة في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة استحقاق شهر فأقل من تاريخ المركز المالي، ولذا تم الاحتساب على الأرصدة لدى البنوك والودائع، وترجع الزيادة في رصيد المخصص المتعلق بتلك الأرصدة إلى تغير احتمالية التصنيف من b3 إلى caa1.