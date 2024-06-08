شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات بالبورصة توزع 332 مليون جنيه أرباحًا نقدية خلال أول يومين من يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت 3 شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 332 مليون جنيه خلال أول يومين من شهر يونيو، ليرتفع إجمالى حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 28.7 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع، صرفت شركات الألومنيوم العربية، وجهينة للصناعات الغذائية، ودايس للملابس الجاهزة، كوبونات نقدية بقيمة 0.082 جنيه، 0.2 جنيه، 0.168 جنيه، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 26428.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5759.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8360.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 32307.76 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 6626.40 نقطة.



