شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.."طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 36.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.957 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 86.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 22 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.025 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 23 مليون ورقة، وقيمة تداول 969.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 54.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 607.3 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 9.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 563.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 134.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 519.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 48 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 451.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 51.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 308.9 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 26428.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5759.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8360.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 32307.76 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 6626.40 نقطة.