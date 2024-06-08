شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للصوامع: نسعى للتعاقد مع القطاع الخاص لاستغلال أصول الشركة بميناء سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها تسعى للتعاقد مع القطاع الخاص للتشغيل والاستغلال الأمثل لمشروعاتها بميناء سفاجا، بما يعود بالنفع على الشركة، وكذلك التنسيق مع الجمارك لتشغيل المنطقة الجمركية للشركة في سفاجا.

يأتي ذلك في تقرير للشركة العامة للصوامع والتخزين، ردًا على مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 مارس عام 2024، والذي تضمن أصول ثابتة بمنطقة سفاجا بنحو 25.2 مليون جنيه قيمة التكلفة الاستثمارية لمشروعات أقامتها الشركة، ولم يتم الاستفادة منها وتشغيلها لتحقيق عوائد، وذلك بسبب مخالفة النشاط أو عدم استيفاء بعض الاشتراطات اللازمة لأعمال التشغيل ومنها 21.9 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية لإنشاء المنطقة الجمركية بسفاجا بمساحة 30690 متر مربع، ونحو 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية لإنشاء عدد 18 محل لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري.

أشارت الشركة، إلى أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإعفاء الشركة من سداد حق الانتفاع للأرض المقام عليها صومعة بورسعيد الجديدة خلال فترة تنفيذ المشروع.

جاء ذلك في تقرير للشركة العامة للصوامع والتخزين، ردًا على مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 مارس عام 2024، والذي تضمن مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمبلغ 12.4 مليون جنيه قيمة إيجار المساحات الخاصة بالشركة بميناء بورسعيد منها 8.9 مليون تخص موقع غرب بورسعيد.

أضافت الشركة، أنه جاري متابعة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بأحقيتها في الحصول على التعويض عن المساحة المستقطعة من مجمع السلام بالإسكندرية، وسيتم إجراء التسويات اللازمة بعد الحصول على التعويض.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات على عدم حصول الشركة العامة للصوامع، على التعويض المستحق عن بعض الأراضي المنزوع ملكيتها، ومنها مساحة 90860 متر مربع، والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (أرض مجمع السلام)، والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي.