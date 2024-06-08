سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "تليجراف مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت الموافق 8-6-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في البنك الأهلي عند مستوى 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة إلى 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مستوى 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

ويدار سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

وحل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك SAIB عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني QNB نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وقٌدر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول بقيمة 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.