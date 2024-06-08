شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 25% لتصل إلى 414 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفقت الموازنة العامة للدولة، 414.6 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين بالجهات الإدارية للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 85.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25.9%.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، وسط استمرار إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نفس الصدد، ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 112.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 24.3 مليار جنيه بنسبة 27.7%، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على كل من المواد الخام بنحو 10.5 مليار جنيه ليحقق 39.9 مليار جنيه، والصيانة بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة 35.1% ليحقق 12.5 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 2.5 مليار جنيه ليحقق 8 مليارات جنيه، والنقل العام بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 4.9 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بنحو 2 مليار جنيه ليحقق 15.1 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.