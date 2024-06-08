الاقتصاد

مدارس ابدأ التقنية تفتح باب التقديم لوظائف خالية

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القاهرة - سامية سيد - قامت مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بفتح باب التقديم عن وظائف متاحة بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ببدر ودمياط .

ولمزيد من المعلومات عن التقديم فهي كالآتي :

* ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2024.

* يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

* يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.

* يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.

* فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية

التقديم متاح حتى 10 يونيو 2024 من خلال الرابط التالي:
https://tawzef.emis.gov.eg


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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