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شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس ابدأ التقنية تفتح باب التقديم لوظائف خالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بفتح باب التقديم عن وظائف متاحة بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ببدر ودمياط .
ولمزيد من المعلومات عن التقديم فهي كالآتي :
* ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2024.
* يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.
* يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.
* يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.
* فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.
* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية
* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية
التقديم متاح حتى 10 يونيو 2024 من خلال الرابط التالي:
https://tawzef.emis.gov.eg
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