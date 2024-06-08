الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه في نيكاراغوا عبر أول قرض تنموي لإنشاء مستشفى إقليمي بقيمة 103 ملايين دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في جمهورية نيكاراغوا، مع معالي نائب وزير المالية والائتمان العام في نيكاراغوا برونو جالاردو؛ اتفاقية أول قرض تنموي ميسّر بقيمة 103 ملايين دولار، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى كارلوس سينتينز الإقليمي في لاس ميناس، بحضور معالي وزير المالية والائتمان العام إيفان أكوستا، ومعالي وزيرة الصحة في نيكاراغوا الدكتورة مارثا رييس، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك سلطان المزيني.

ويهدف المشروع إلى بناء مستشفى بمساحة تقدّر بنحو 25 ألف متر مربع، بسعة تتجاوز 300 سرير طبي، ليخدم مختلف الخليج 365 المجاورة، إذ يشمل المستشفى عيادات تخصصية في الجراحة، والتحصين الشامل للأطفال، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توفير مختلف خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والأقسام الإدارية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الإنمائية لدعم نمو الفرص الحيوية في مختلف الدول النامية حول العالم، للوصول إلى الازدهار الدولي للمجتمعات المستفيدة، كما تجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على دعم نيكاراغوا للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، للتأكيد على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه منذ عام 1975م للإسهام في إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، إذ قدّم الصندوق على مدى 49 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـ 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.