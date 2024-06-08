البورصة المصرية تخسر 30 مليار جنيه في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ ليبلغ مستوى 783ر1 تريليون جنيه مقابل 813ر1 تريليون جنيه في الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 67ر1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر اليوم، تراجعات جماعية لمؤشرات السوق الرئيسة والثانوية في آخر جلسات الأسبوع، مما دفع المؤشر الرئيس “إيجي إكس30” للإغلاق منخفضاً بنسبة 84ر1% على صعيد الأسبوع بأكمله، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 91ر2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 27ر2%.

وأوضح التقرير أن قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي تراجعت لتصل إلى 7ر188 مليار جنيه مقارنة بنحو 2ر200 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، حيث استحوذ المستثمرون المصريون على 7ر83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 9ر4% والأجانب على 5ر11% وذلك بعد استبعاد الصفقات.