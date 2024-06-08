“المركزي الروسي” يخفض الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 10 يونيو الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى يوم 10 يونيو الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 0.02 كوبيك، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق، ليصل إلى 88.7606 روبلاً.

ورفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 96.6916 روبلاً، بزيادة قدرها 12.18 كوبيكاً. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار 0.39 كوبيك ليصل إلى 12.229 روبلاً.