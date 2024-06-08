بداية التعاملات.. الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث انخفض الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2294, دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 3.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.