الاقتصاد

"المركزي الروسي" يخفض الروبل أمام العملات الرئيسية

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واس- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى يوم 10 يونيو الجاري.
حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 0.02 كوبيك، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق، ليصل إلى 88.7606 روبلاً.

رفع سعر صرف العملات

ورفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 96.6916 روبلاً، بزيادة قدرها 12.18 كوبيكاً.
بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار 0.39 كوبيك ليصل إلى 12.229 روبلاً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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