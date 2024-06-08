شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شركة صغيرة ومتوسطة تشارك فى الدورة الثالثة لمعرض الأعمال الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتمويل من الحكومة السويسرية وبمشاركة 100 شركة صغيرة.

حضر الافتتاح باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الاقليمي في مصر، وميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة،والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، ،

وقد شارك في الافتتاح ايضا كل من اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية واللواء حرب شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومنة يحي مشرف العمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف وداليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت المنظمة للمعرض.

ويعد معرض الأعمال الخضراء جزء من مجهودات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر لدعم نمو الاقتصاد الأخضرو الدائري من خلال نهج تطوير السوق، ويأتي المشروع فى اطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر .

ويأتى تنظيم هذه الفعالية بعد نجاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني بجنوب الصعيد في يونيو الماضي والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارض ، ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد.

و يبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الاخضر و منها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.

ويضم المعرض شركات من الاقصر وقنا وبني سويف تعمل في سلاسل القيمة الرئيسية في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة التي يدعمها المشروع وشركات خضراء مختارة من المحافظات الاخري لتحسين روابط السوق وفرص التعاون