الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2024.. استقرار العملة الأوروبية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.57 جنيه للشراء، و51.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.55 جنيه للشراء، و51.86 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.60 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
51.60 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.57 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.67 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.55 جنيه للشراء.

51.68 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

51.60 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.84 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.55 جنيه للشراء.

51.80 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.55 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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