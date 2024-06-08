شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهى حواس للآثار والتراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الخبير السياحي "مصطفى لطفي" وأمين صندوق مؤسسة "زاهي حواس" للآثار والتراث"، أن غدا الأحد سيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بأحد فنادق القاهرة.

وأكد "لطفي" في بيان صادر عنه، أن المؤسسة تهدف إلى الحفاظ علي التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة، للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

جدير بالذكر أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مشهره برقم ١١٦٩ لسنة ٢٠٢٤، برئاسة عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.

وتهدف المؤسسة أن تكون مركز إشعاع بحثي وتعليمي وتدريبي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قادره على نشر التراث الثقافي بين الأطفال والشباب وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقطاب الخبرات في مجال الآثار والتراث الثقافي، والقيام بالعديد من الفعاليات الأثرية والعلمية والدورات المتخصصة والمنح البحثية التي تخدم البحث العلمي وتثري العمل الأثري.

مجال العمل الرئيسي

- الحفائر العلمية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار .

- النشر العلمي.

- مشاريع ترميم وصيانة الآثار.

- الخدمات الثقافية والعلمية.

- الخدمات البحثية.

- التنمية الاقتصادية.

- المساعدات والخدمات الاجتماعية.

- التنمية المجتمعية.

- الزيارات الميدانية لنشر الوعي الأثري.

-مدارس الحفائر.

-مؤتمر علمي سنوي يناقش مشاريع وقضايا الآثار.

-جائزة زاهي حواس السنوية لأفضل أثري ومرمم وبحث علمي وكشف أثري.



وسوف تنصب دائرة اهتمامات المؤسسة على المجالات التالية:

دراسات التراث الثقافي والحضاري

علم المتاحف.

التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال الآثار، والمتاحف، وإدارة التراث.

تنظيم فعاليات بشكل دوري بهدف نشر الوعي الأثري.

المشاريع المتعلقة بالآثار والتراث الثقافي والحضاري.

الطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق وصيانة الآثار.

تنمية وتكريم الكوادر المتميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث.