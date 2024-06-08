شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث مع سفير أستراليا فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، ورولا القماش، مسؤول الشؤون الخارجية، وذلك بحضور عدد من أعضاء من الجمعية، لبحث فرص الاستثمار في عدة مجالاتٍ.

وقال أكسل وابنهوريست، السفير الأسترالي، إن الفرصة أصبحت مُتاحة للاستثمار في مصر، وهذا ما دفع دولته لتولي اهتماماً كبيراً بإقامة العديد من المشروعات في مصر.

لفَّت وابنهوريست، إلى اعتبار مصر دولة واعدة بما لديها من صحراء تتوافر فيها طاقة الرياح، والطاقة المتجددة، حيث تتباحث أستراليا مع مصر في مجالاتِ الطاقة خاصة بعدما أوّلت الدولة اهتمامًا بمشروع الضبعة.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن الحكومة المصرية أعلنت استعدادها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بعدما أتاحت مزايا جديدة، لتتحوَّل بذلك إلى دولة جاذبة للاستثمار.

وأوضح هنو، دور الجمعية في خدمة ودعم المجتمع وقطاع الأعمال في الإسكندرية، وذلك بإجراء الأبحاث الاستقصائية، إلى جانب التواصل الدائم مع الجهات المَعنية والاهتمام بالعلاقات الثُنائية الداعمة لبيئة الأعمال.

وفي اليوم التالي، أجرى الطرفان زيارة إلى مركزVTEC التابِع للجمعية وذلك لبحث سُبل التعاون بين الطرفين .