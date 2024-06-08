شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 60 جنيها للجرام عيار 21 خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا بحوالي 60 جنيها خلال 24 ساعة بسبب التطورات العالمية وهبوط أوقية الذهب 82 دولارا في التداولات الفورية، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر..

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

تطورات سوق الذهب

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيه للجرام.

التذبذب كان مسيطر على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي، ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي على الذهب، بحسب جولد بيليون.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية شهد تحركات معتدلة خلال هذا الأسبوع ليبقى الاستقرار هو عنوان التغير في سعر الصرف وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب حيث اختفت التقلبات السعرية الحادة والمضاربة على الأسعار من قبل المشاركين في السوق.



خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تأسيس شركة جديدة للتنقيب عن الذهب بشكل مشترك بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية، مع صلاحية للتنقيب عن الذهب في منطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية.



أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.