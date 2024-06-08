شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لخام برنت و 75.53 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 79.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.53 دولار للبرميل، وذلك أمس الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر على أساس أسبوعى.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ومنهم روسيا على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنهم تركوا المجال مفتوحا أمام ثمانية أعضاء لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال "إن تحالف أوبك+ بوسعه وقف زيادات الإنتاج أو إلغاؤها إذا وجد أن السوق ليست قوية بما يكفي.

من ناحية أخرى، مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2019 يوم الخميس مما عزز توقّعات المحللين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتبع تلك الخطوة ،ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وكشفت بيانات رسمية من الجمارك الصينية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أنها اشترت 46.97 مليون طن من النفط الخام في مايو الماضي.



