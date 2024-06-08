شكرا لقرائتكم خبر عن 11% زيادة في أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2023.

ومن أهم مؤشراتها بلغ عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 12 بــؤرة عام 2023 مقابل 93 بؤرة عام 2022، وبلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 17 بــؤرة عام 2023 مقـابل6 بؤرة عام 2022.

وبلغت أعـداد الأغنام التى تم تحصينها بلقاح طاعون المجترات الصغيرة 2‚1 مليـون حـالة عــام 2023 مقابل 1.1 مليون حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرهــــــا 0‚9٪، وبلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 757 ألف حالة عام ٢۰23 مقابل 690 ألف حالة عام ٢٠22 بنسبة زيادة قدرها 7‚9٪.

وبلغت عدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيــور56 بــؤرة عام 2023 مقابل 70 بـــؤرة عــام 2022، و بلغت أعـداد الدواجن التـــى تــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 3‚2 مليــون حالــة عــام ٢۰23 مقابــل 8‚1 مليــــون حالــــة عام 2022 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚25٪.

و بلغـــت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 468 ألف رأس عام 2023 مقابــل 421 ألف رأس عام2022 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 0‚11٪.