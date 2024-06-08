وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم موعد صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2024 اعتبارا من يوم 10 يونيو الجارى بدلا من يوم 15 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يتم الصرف للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وهي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي عدد يقرب من 22 مليون مواطن مستفيد من دعم تكافل وكرامة".

ويأتي ذلك في إطار حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك.