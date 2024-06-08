شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشعب الصيني يوجه ضربة موجعة لسوق الذهب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت أونصة الذهب العالمي صفعة قوية خلال الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع، وتغلق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع، بالإضافة إلى بيانات عن توقف الصين عن شراء الذهب في مايو وهو ما سبب هبوط كبير للذهب حيث جاءت تصريحات بنك الشعب الصيني سلبية على سوق الذهب.

وأعلن البنك المركزي الصيني، أنه لم يقم بشراء أي ذهب لزيادة احتياطاته خلال شهر مايو الماضي، لينهي موجة شراء ضخمة استمرت 18 شهر متتالية منذ نوفمبر 2022. الأمر الذي زاد من حدة هبوط أسعار الذهب، حيث كانت الصين هي المحرك الأساسي لأسعار الذهب منذ عام 2023.



جميع التوقعات تشير أن البنك المركزي الصيني سيستمر في مشترياته من الذهب، ولكن المشتريات الضعيفة خلال شهر ابريل وتوقف الشراء خلال شهر مايو يدل على رغبة البنك في دفع الأسعار إلى التراجع من مستوياتها القياسية مما يقلل من تكلفة الشراء خلال الفترة القادمة.

وانخفضت أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2286 دولار للأونصة مسجلة انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي لتفقد 33 دولار وتغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2294 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.



يعد الانخفاض الحاد الذي سجله الذهب يوم الجمعة الماضية في آخر جلسات تداول الأسبوع هو الفيصل بالنسبة لحركة الذهب خلال الأسبوع الماضي بأكمله، فقد انخفض الذهب يوم الجمعة بنسبة 3.5% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 9 نوفمبر من عام 2020.



فقد الذهب 82 دولار من قيمته يوم الجمعة وحده ليغلق تحت المستوى 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آخر أيام شهر ابريل الماضي ليتقلص ارتفاع الذهب منذ بداية عام 2024 إلى 11.2% بعد أن كان يتخطى 14% في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.