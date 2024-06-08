شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 362.8 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً اليوم السبت يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة أذربيجان، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.1 الف دولار خلال عام 2023 مقابل 507 الف دولار خلال عام 2022 .

وأكد الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 362.8 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغ 3.41 مليون دولار عام 2022.

ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023

1. اسمدة بقيمة 6.2 مليون دولار

2. الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 5.2 مليون دولار .

3. ملابس ومصنوعاتها بقيمة 2.1 مليون دولار.

4. حديد ومصنوعاته بقيمة 726 الف دولار .

5. خضر ونباتات بقيمة 695 الف دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023

1- منتجات حيوانية بقيمة 109.2 الف دولار .

2- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية بقيمة 165.9 الف دولار.

3- بذور واثمار زيتية بقيمة 50.2 الف دولار.

4- كاكاو ومحضراته بقيمة 784 دولار.

5- لعب أطفال للتسلية والرياضة بقيمة 690 دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأذربيجيون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.4 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.

وبلــغ عدد المصــريين المتواجــدين بدولة أذربيجــان طبقاً لتقـديرات البعثـة 130 مصــري حتى نهاية عام 2022 .