شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب ينخفض 320 جنيها في الأسواق خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة ماضية بحوالي 320 جنيها، ويسجل الآن 24800 جنيها مقابل 25120 جنيها للجنيه الذهب.

وجاء هبوط سعر الجنيه الذهب في مصر بسبب انخفاض سعر الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهب في مصر، حيث فقد العيار 21 قرابة 40 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيه للجرام.

التذبذب كان مسيطر على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي، ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي على الذهب.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية شهد تحركات معتدلة خلال هذا الأسبوع ليبقى الاستقرار هو عنوان التغير في سعر الصرف وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب حيث اختفت التقلبات السعرية الحادة والمضاربة على الأسعار من قبل المشاركين في السوق.

خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تأسيس شركة جديدة للتنقيب عن الذهب بشكل مشترك بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية، مع صلاحية للتنقيب عن الذهب في منطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية.