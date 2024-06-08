أخبار الاقتصاد اليوم: وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التنمية الروسى سبل التعاون

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 8-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك.



هالة السعيد تبحث مع وزير التنمية الاقتصادية الروسى سبل التعاون المشترك

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك؛ وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

وفي بداية اللقاء أكدت د. هالة السعيد أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.

وزير التجارة يبحث مع شركات روسية التعاون المشترك فى عدد من القطاعات

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين بدولة روسيا الاتحادية، وكذا كبريات الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري والمتخصصة في عدد من القطاعات ذات الأهمية لمصر، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الــ27 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وبصفته رئيس الجانب المصري باللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

واستهل الوزير اجتماعاته بعقد لقاء مع وزير الاقتصاد بمقاطعة روستوف الروسية التي تقوم بتصدير نسبة كبيرة من القمح الروسي والحبوب إلى السوق المصري، واستعرض اللقاء فرص زيادة التبادل التجاري بين مصر والمقاطعة ومتابعة المقترح الخاص بإنشاء مركز للحبوب الروسية فى مصر مصر باعتبارها من أهم المقاطعات الروسية المتخصصة في إنتاج هذا المنتج الاستراتيجي.

وزارة التعاون الدولى تُعلن تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.



المصارف العربية: نتوقع 10% نموا بتدفقات النقد الأجنبى لمصر بعد إجراءات 6 مارس

وقع الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تحقيق نمو نسبته 10% لموارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى، خلال العام المقبل، ومن مصادره الرئيسية وهى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مشاركته فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى مدينة شرم الشيخ، إلى أن صناعة السياحة فى مصر شهدت تطوراً كبيراً من خلال الاستثمار فى التدابير الأمنية، والحملات التسويقية، والبنية التحتية من طرق وكبارى وموانئ وتكنولوجيا وابتكار، حيث استعادت مصر مكانتها كوجهة سياحية أولى، وارتفع عدد السياح لمستوى قياسى بلغ خلال العام الماضى 2023 قرابة 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 9 ملايين عام 2013.

