شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة فى شمال ووسط سيناء لا سيما من خلال مشروعات التنمية الزراعية، بهدف توطين ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث أنفقت الدولة نحو 800 مليار جنيه على مشروعات التنمية المتنوعة، بحسب بيانات حكومية فيما تستهدف إنفاق نحو 400 مليار جنيه على المشروعات القائمة والجديدة ومنها واحد من أهم مشروعات التنمية الزراعية بتكلفة تزيد عن 200 مليار جنيه.. تعرف على أحدث المشروعات الزراعية فى 7 معلومات.



1 - يتم تنفيذ مشروع عملاق لزراعة نحو نصف مليون فدان بشمال ووسط سيناء كمرحلة أولى، يمكن مضاعفتها بعد ذلك.

2 - المشروع عبارة عن مد مواسير نقل مياه عملاقة بطول 180 كيلو متر،8 خطوط متوازية ممتد من ترعة السلام عند قرية الاحرار بمركز بئر العبد، باتجاه وسط سيناء 180 كم.

3 - يصل قطر الماسورة الواحدة لمترين ونصف المتر.

4 – يتم عمل 32 محطة رفع مياه لضمان تدفق المياه فى المناطق المرتفعة.

5 – تم تنفيذ نحو 40‎%‎ من المشروع، وجارى استكماله بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة.

6 - سيتم طرح جزء كبير من المشروع للقطاع الخاص العربى والمصرى لزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية.

7 – المشروع يعزز قدرة مصر الاقتصادية، ويحد من استيراد تلك المحاصيل مثل القمح ومحاصيل الزيوت والأعلاف.