شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القابضة للتشييد والتعمير تخطط لتنفيذ مشروعات متنوعة في ليبيا والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على تنفيذ مشروعات متنوعة تتفق مع نشاطها في مجال الإنشاءات والتعمير وتدشين مشروعات مياه وصرف ومرافق في ليبيا ودول الخليج، بهدف زيادة موارها وتعزيز مواردها من العملة الصعبة.

من جانبها وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تستعد شركة النصر العامة لمقاولات حسن علام، لتنفيذ عدد من المشروعات في دول الخليج العربي خاصة العراق التي تحتاج لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، على رأسها بناء مستشفيات وتنفيذ مرافق.

وتمتلك الشركة بقيادة المهندس أحمد المحمودى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب خبرات كبيرة في العمل بالعراق وبقية دول الخليج، بالإضافة الى العديد من دول المنطقة في مجال الطرق والكبارى والمرافق.

وبحسب المصادر فإن النصر العامة للمقاولات تسعى إلي حل مشكلاتها المالية وتعرضها لخسائر نتيجة المشروعات القديمة التي تأخر تنفيذها منذ سنوات سابقة، وذلك من خلال الحصول علي حجم عمل كبير يساهم في استعادة الشركة لوضعها المالي المربح خلال العام المقبل حتي تبتعد تماما عن شبح التصفية أو الدمج.

يشار أن شركة النصر العامة للمقاولات- إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير- تنفذ أعمال تطوير تقاطع "معسكر الرشيد" مع "سريع الدورة" في بغداد، بتكلفة 40 مليون دولار.