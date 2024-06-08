توقعات بانخفاض أسعار الدواجن ١٣%

الشارقة - اميمة ياسر - توقع سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، انخفاض أسعار الفراخ خلال الأيام القليلة القادمة مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن سوق الدواجن منذ بداية يونيو الجاري شهد عدة تقلبات سعرية ساهمت في تخطي السعر تسليم أرض المزرعة 90 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع قريباً إلى مستويات قد تصل إلى 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بنسبة هبوط تصل إلى 13 % تقريبًا.

وأشار إلى أن سعر الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم يسجل 90 جنيها والسعر النهائي للمستهلكين يبدأ من 98 جنيها بحسب المنطقة السكنية وكذلك بحسب المحافظة التي يتم التداول فيها.

ومن جانب آخر ذكر سامح السيد ، أن سعر البيض سجل استقرار عند 135 جنيها للبيض البلدي و150 جنيها للبيض الأبيض و 151 جنيها للبيض الأحمر، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها عند إعادة البيع للمستهلكين.