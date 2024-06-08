شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ83.7 دولار للبرميل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2024 إلى 89.12 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع 5.8% مقارنة بالشهر السابق.

كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2024 إلى 83.7 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ %0.9% مقارنة بعام 2023 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير،إلى أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع في شهر مارس 2024 بنسبة 3.7% 3.0 دولار للبرميل مقارنة بشهر فبراير 2024 ، ليبلغ 84.2 دولار للبرميل.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة، وتحسن المعنويات فيما يتعلق بأساسيات سوق النفط العالمي، وعلاوة مخاطر الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، والتعافي المطرد للطلب على النفط الخام من مصافي التكرير - خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.