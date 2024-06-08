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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متنوعة عرضتها غرفة الأحساء، خلال لقاء توظيف مع شركة (سندان الدولية)، وبالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء «تمكين»، وشركة سابك (مبادرة نساند)، والمعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء، وذلك بمقر الغرفة.

وشمل اللقاء طرح مجموعة من التخصصات المكتبية والفنية، ضمت مجالات (إدارة مكتبية، وفنيي كهربائي، وفنيي ميكانيكا، ونجارة، وسباكة، ومركبي ومشرفي سقالات، ومنسقي تصاريح، ومهندسي كهرباء)، لحاملي الشهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في بيئة محفزة ومميزات وبدلات مناسبة.

يأتي اللقاء ضمن استراتيجية الغرفة وبرامجها المستمرة، ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، لطرح فرص العمل والتدريب والتوظيف وتوطين الوظائف، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام .