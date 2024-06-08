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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ورشة عمل بعنوان «الدور المهم في دعم حركة الشحنات وتمكين الصادرات السعودية» بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وعدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وذلك بمقر الغرفة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ورشة عمل بعنوان «الدور المهم في دعم حركة الشحنات وتمكين الصادرات السعودية» بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وعدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وذلك بمقر الغرفة. واستعرضت الورشة عرضا مختصرا لمنتجات شحنات التجارة الالكترونية، وشركات الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، ومنتج الأدوية والمعدات الطبية، وشركات الأغذية (إنتاج وتصدير الخضراوات والفواكه واللحوم) ومنتج المواد الطازجة والقابلة للتلف. وتناولت الورشة دور الشركات والمصانع في دعم منتج الشحنات الضخمة والخاص بالشحنات ذات الأوزان والأحجام غير الاعتيادية، مثل قطع الغيار للآلات، وشركات الحج والعمرة ومنتج الشحنات العامة مثل الحقائب الإضافية.

وتهدف الورشة إلى التوعية بصادرات الخدمات ومستهدفاتها وقطاعاتها وزيادة الكفاءة في التعاون مع القطاعات المختلفة لزيادة الصادرات السعودية.

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