أمانة العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن تمديد موعد طرح الفرصة الاستثمارية والمتمثلة في إنشاء وتشغيل وصيانة مركز متخصص بخدمات السيارات.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية ستكون بمخطط منح الراشدية 2، على مساحة تقدر بـ1994 م2، مبينة أن مدة العقد ستمتد لـ20 سنة.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/7/03م، منوهة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون من خلال الدخول على الموقع الالكتروني، أو التطبيق الخاص لبوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).