شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن تمديد موعد طرح الفرصة الاستثمارية والمتمثلة في إنشاء وتشغيل وصيانة مركز متخصص بخدمات السيارات.
وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية ستكون بمخطط منح الراشدية 2، على مساحة تقدر بـ1994 م2، مبينة أن مدة العقد ستمتد لـ20 سنة.
وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/7/03م، منوهة إلى أن التقديم على الفرصة سيكون من خلال الدخول على الموقع الالكتروني، أو التطبيق الخاص لبوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.