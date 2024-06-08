11.37 مليون عامل بالقطاع الخاص في مايو بينهم 2.36 مليون مواطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطى إجمالي العاملين في القطاع الخاص حاجز 11.37 مليون عامل خلال مايو 2024؛ في دلالة على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص.
ووفقا لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لمايو 2024، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال مايو 2.36 مليون عامل، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.38 مليون مواطنين، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 917.3 ألف مواطنة.
وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل، منهم 8.64 ملايين عامل مقيم و317.3 ألف عاملة مقيمة.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو، حيث انضم نحو 31 ألف مواطن للمرة الأولى في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص»، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصدا وطنيا أسس بأمر سام كريم في عام 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
العاملون في القطاع الخاص (مايو 2024)
إجمالي العاملين
- 11,370,796
- الإجمالي 2,358,227 عاملا
- الذكور 1,386,904 مواطنين
- الإناث 971,323 مواطنة
- الإجمالي 9,012,569 عاملا
- الذكور 8,641,249 مقيما
- الإناث 371,320 مقيمة
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