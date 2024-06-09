شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا جديدة لخفض انبعاثات الميثان من زراعات الأرز على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المعهد الدولي لبحوث الأرز بتطبيق تكنولوجيا عالية التطور لتتبع غاز الميثان فى 40 مزرعة حيث تعمل المعلومات على تمكين المزارعين من خفض انبعاثات الميثان من خلال الممارسات المراعية للظروف المناخية.

وبدلاً من قيام المزارعين بإغراق حقولهم باستمرار، فإنهم يستخدمون طريقة الترطيب والتجفيف بالتناوب، حيث يقومون بتجفيف الحقول بشكل متقطع لأن جذور النباتات مشبعة بما يكفى من المياه من الفيضانات السابقة.

وتقوم أجهزة الاستشعار بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى بقياس مستويات المياه كل خمس دقائق، وينبه أحد تطبيقات الهواتف الذكية المزارعين إلى إيقاف الرى أو استئنافه، مما يؤدى إلى التحكم الأمثل فى كمية المياه المستخدمة بضغطة زر واحدة.

وساعد المشروع على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بمقدار 1.5 مليون طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، بسبب الحد من غاز الميثان.

واستلهاماً للنجاح الذى حققه المشروع، وبمساندة من مجموعة البنك الدولي، قررت حكومة فيتنام إطلاق جهد طموح لتوسيع نطاق هذه الممارسات المستدامة إلى مليون هكتار فى منطقة دلتا نهر الميكونغ، مما يخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

ومن شان تعميم التجربة عالميا أن تساهم بشكل كبير فى الحد من انبعاثات الميثان من حقول الأرز والمساهمة فى السيطرة على ارتفاع درجة حراة الأرض.