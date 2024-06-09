شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع المتبادلة بين مصر وأذربيجان بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 35 مليون دولار بنهاية عام 2023، ارتفاعا من 3.41 مليون دولار عام 2022.

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين البلدين بنهاية 2023، وجاءت أهم الصادرات المصرية وفقا لما يلي:

- أسمدة قيمتها 6.2 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائيـة وأجزاؤها قيمتها 5.2 مليون دولار.

- ملابس ومصنوعاتها قيمتها 2.1 مليون دولار.

- حديد ومصنوعاته قيمتها 726 ألف دولار .

- خضر ونباتات قيمتها 695 ألف دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023

- منتجات حيوانية قيمتها 109.2 ألف دولار .

- صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية قيمتها 165.9 الف دولار.

- بذور وإثمار زيتية قيمتها 50.2 ألف دولار.

- كاكاو ومحضراته قيمتها 784 دولار.

- لعب أطفال للتسلية والرياضة قيمتها 690 دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتصل إلى 34.7 مليون دولار خلال عام 2023، بينما كانت 2.9 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان 328.1 ألف دولار خلال عام 2023، مقابل 507 ألف دولار خلال عام 2022.