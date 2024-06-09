شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. 20 مشروعًا كهربائيًا جديدًا بأكثر من 700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ونفذ 20 مشروعًا جديدًا بتكاليف تجاوزت 700 مليون ريال لإنشاء شبكات نقل وتوزيع وربطها بالشبكة القائمة. الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا إضافةً إلى ربط مركز التحكم بالمشاعر بالألياف الضوئية من قبل شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لـ"

وتنفذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بإشراف وزارة الطاقة وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل منظومة الطاقة وخارجها.

يأتي هذا في ظل توفير سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن عبر تطبيق خطتها التشغيلية لهذا الموسم، التي تهدف إلى الاستمرار في تقديم خدمة كهربائية موثوقة من خلال مشروعات التعزيز الجديدة للشبكة الكهربائية. 103 مراكز انطلاق موزعة على المشاعر المقدسة وكذلك أتمتة شبكات التوزيع في المشاعر المقدسة لتعزيز موثوقية الخدمة وزيادة مراكز الانطلاق في المشاعر، وإعادة توزيعها لتقليل الزمن المستغرق للتعامل مع طلبات المشتركين والحالات الطارئة.

وركزت الخطة التشغيلية على تعزيز وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 103 مراكز انطلاق موزعة على المشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج و تعمل على مدار الساعة.

وجرى تدعيم هذه المراكز بـ 2673 موظفًا من المهندسين والفنيين والمتخصصين من الكفاءات الوطنية عالية التأهيل، ترافقها فرق فنية من الطوارئ والصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل. الدمام - شريف احمد - أُعلن عن جاهزية الشبكة الكهربائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1445هـ.ونفذ 20 مشروعًا جديدًا بتكاليف تجاوزت 700 مليون ريال لإنشاء شبكات نقل وتوزيع وربطها بالشبكة القائمة.هذا إضافةً إلى ربط مركز التحكم بالمشاعر بالألياف الضوئية من قبل شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لـ" السعودية للكهرباء".وتنفذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام بإشراف وزارة الطاقة وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة داخل منظومة الطاقة وخارجها.يأتي هذا في ظل توفير سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن عبر تطبيق خطتها التشغيلية لهذا الموسم، التي تهدف إلى الاستمرار في تقديم خدمة كهربائية موثوقة من خلال مشروعات التعزيز الجديدة للشبكة الكهربائية.وكذلك أتمتة شبكات التوزيع في المشاعر المقدسة لتعزيز موثوقية الخدمة وزيادة مراكز الانطلاق في المشاعر، وإعادة توزيعها لتقليل الزمن المستغرق للتعامل مع طلبات المشتركين والحالات الطارئة.وركزت الخطة التشغيلية على تعزيز وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 103 مراكز انطلاق موزعة على المشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج و تعمل على مدار الساعة.وجرى تدعيم هذه المراكز بـ 2673 موظفًا من المهندسين والفنيين والمتخصصين من الكفاءات الوطنية عالية التأهيل، ترافقها فرق فنية من الطوارئ والصيانة لمحطات التوليد وخطوط النقل.