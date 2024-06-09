شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل وتطورات أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 9 يونيو 2024 في الأسواق، حيث تغيرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وفي السياق التالي نستعرض أسعار الدواجن تفصيلاً..



أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 90 جنيها

سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 110 جنيها

سعر الفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة 70 جنيها



توقع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، انخفاض أسعار الفراخ خلال الأيام القليلة القادمة مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سوق الدواجن منذ بداية يونيو الجاري شهد عدة تقلبات سعرية ساهمت في تخطي السعر تسليم أرض المزرعة 90 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع قريباً إلى مستويات قد تصل إلى 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بنسبة هبوط تصل إلى 13 % تقريبًا.

وأشار إلى أن سعر الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم يسجل 90 جنيها والسعر النهائي للمستهلكين يبدأ من 98 جنيها بحسب المنطقة السكنية وكذلك بحسب المحافظة التي يتم التداول فيها .

ومن جانب آخر ذكر سامح السيد ، أن سعر البيض سجل استقرار عند 135 جنيها للبيض البلدي و150 جنيها للبيض الأبيض و 151 جنيها للبيض الأحمر، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها عند إعادة البيع للمستهلكين.