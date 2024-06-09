شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أرامكو السعودية عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم ("الطرح")، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م، تمتلك الفئات التالية من الجمهور أسهمًا في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة"): (1) المستثمرين من المؤسسات الدولية (حوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة)، (2) والمستثمرين من المؤسسات المحلية (حوالي 0.89% من الأسهم المُصدرة)، (3) والأفراد (حوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة). وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

· يشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

· يشمل المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

· أما بالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل (1) الأسهم المملوكة من الحكومة (2) والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها (3) والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين (4) و163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.