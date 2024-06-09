شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد9-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 9-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.05جنيه للشراء، 13.05جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.13جنيه للشراء، و13.04جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.05 جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.13 جنيه للشراء.

13.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.09جنيه للشراء.

13.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.14جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.12جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.



