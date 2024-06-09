شكرا لقرائتكم خبر عن 266 ألف طن صادرات غذائية بزيادة 15 ألف طن والبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 21 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 1 - 7 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل و 4 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 2 مركز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1045 شركة مصدرة.

كما تم مشاركة الهيئة في البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) في الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 266 ألف طن بزيادة بلغت 16 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1710 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 26 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنف بنحو 60 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 52 صنف بنحو 94 ألف طن.

ومثلت هولندا والسودان والسعودية والبرتغال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 842 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 830 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1730 رسالة بنحو 580 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و9 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، بني سويف، الشرقية والمنوفية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة، كما تم تنفيذ 1 زيارة تفتيشية على أحد مضارب الأرز بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 6 شكاوى وجاري فحص 14 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 245 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، الغردقة، شمال سيناء والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، دمياط، سوهاج وبني سويف، وتم استيفاء 9 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف وكفر الشيخ، وتم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 429 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والجيزة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فروع الهيئة بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 15 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 42 ألف عبوة صلصة طماطم وحلوى نواشف منتهية الصلاحية، 1 طن ونصف مايونيز غير صالح للاستهلاك الآدمي، 200 كجم لحوم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، وبناءً على قرار النيابة تم إعدام 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 136 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (عصائر، رنجة، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر سعد، السرو، الروضة، رأس البر، ميت أبو غالب).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 177 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية حملات تفتيشية على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، كما تبين وجود نقص في توافر اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة والإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان حملة تفتيشية على 8 منشآت غذائية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.