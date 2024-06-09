شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حملات مكبرة على الإشغالات والظواهر العشوائية بـ6 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارات المختصة بأجهزة مدن دمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة، و 15 مايو، والعاشر من رمضان، و 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات مكبرة على الإشغالات والظواهر العشوائية، وحالات التعدي على خطوط التنظيم والطرق والمحاور والشوارع بعدة مناطق بتلك المدن.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشددا على أنه تم تأكيد منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والقضاء على حالات التعديات والإشغالات، وظاهرة الباعة الجائلين، والعمل على الحفاظ على المظهر الحضارى بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة مسائية مكبرة بأحياء المدينة، أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحال التجارية للتعدى على خطوط التنظيم، والباعة الجائلين، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن ضبط 2 مركبة " توك توك "، و 3 مركبات " تروسيكل " نباشين، و 2 سيارة ربع نقل، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قام مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بشن حملة على الظواهر العشوائية بالحي الأول بمدينة النوبارية الجديدة، حيث بدأت الحملة بإزالة الإشغالات من منطقة الألف وحدة ومنطقة السجل المدني، تلا ذلك المرور على الحديقة المركزية لمتابعة الإشغالات والتزام المحال بالخط التنظيمي.

وقام مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بالمرور على السوق التجارية بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وإزالة التعديات والإشغالات على الخط التنظيمي، بجانب المرور على أعمال النظافة بالحي، والتأكيد على التزام الشركات بإفراغ صناديق القمامة بصفة دورية ونظافة الطرق ومناطق المواقف بصورة مستمرة.

وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع رؤساء الأحياء، قامت بإزالة الإشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالمدينة، كما تم إزالة بعض الإشغالات بمنطقة الـ٢٩٠ فدانا بمناطق الإسكان الاجتماعى .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إزالة الإشغالات المتمثلة في أكشاك ومساحات كبيرة تم استغلالها من قبل بعض أصحاب المصانع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المصانع بالالتزام بالحد المسموح به وعدم استغلال المساحات أمام المصانع لعدم التعرض للمساءلة القانونية .

وفي السياق نفسه، شن جهاز مدينة ٦ أكتوبر، حملة لرفع الإزالات والإشغالات بالمحاور المركزية بالمدينة، لمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، إن الحملة استهدفت المحاور المركزية، ومول سيتي ستار، وأسفرت عن التحفظ على عدد من الإشغالات، ولافتات عشوائية بالإضافة إلى تروسيكل يستخدم في نبش القمامة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وجه "النجار" بإزالة بعض قواعد اللافتات الإعلانية العشوائية بالجزيرة الوسطى بمحور ٤٧/ ١٠٠ وتم إزالتها.

جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والسيد/ مصطفى عرندة، المشرف العام على الإزالات والإشغالات والنظافة بالمحاور المركزية، وبمشاركة إدارات الأمن والأحياء والنظافة.

وأشار المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملات اليومية من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 12 حظيرة طيور بالمجاورة 43 بالحى السادس، والمجاورة 30 بالحى الرابع، والمجاورتين (٣٧،٣٦) بالحى الخامس، كما تم رفع كافة إشغالات الورش المخالفة بالحى ١٣، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها، والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى، وذلك لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المرور والمشاة، وأيضاً تشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي هذا الإطار، قادت المهندسة ريهام حسن، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة بالتعاون مع إدارة أمن التجمع الخامس ورؤساء الأحياء بالتجمع الخامس، تم من خلالها إزالة بعض الأكشاك بمركز المدينة، على أن يتم استكمال الحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة على مستوى التجمعات بإشراف مباشر من نواب التجمعات لمنع هذه الظاهرة نهائياً من المدينة.