شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: بدء صرف مرتبات يونيو اليوم الأحد 9 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر للعاملين بالدولة، مبكرا عن موعدها، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.



