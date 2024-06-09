شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطى ومحدودى الدخل بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدد من مشروعات الإسكان المتوسط والإسكان محدود الدخل بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز.

واستهل مسئولو الإسكان زيارتهم لمدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل بموقع 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة شمال الحي الرابع، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ في العمارات 62.5%، ومن المقرر الانتهاء من العمارات نهاية العام الجاري.

كما تفقد مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات إسكان متوسطي الدخل لموقع ١٧ عمارة بها ٤٠٨ وحدات سكنية، شمال الحي الرابع، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 47.8%.

وتابع مسئولو الإسكان موقف تنفيذ وحدات محدودي الدخل بأماكن متفرقة بمنطقة 100 فدان بالحي الرابع ، منها موقع 14عمارة وبه 360 وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35%.

ووجه المهندس أمين غنيم، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.