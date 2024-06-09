شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «سمو العقارية» على أساس سعر 39.10 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سمو العقارية يوم الخميس 29/11/1445هـ الموافق 06/06/2024م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان على تداول، احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.10 ريال لهذا اليوم الأحد 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 05/12/1445هـ الموافق 11/06/2024م.